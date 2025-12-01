Ермак устроил Зеленскому получасовую истерику из-за увольнения

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак устроил главе киевского режима Владимиру Зеленскому получасовую истерику с оскорблениями, обвинениями и упреками, когда тот попросил его написать заявление об отставке на фоне коррупционного скандала. Об этом сообщает «Украинская правда».

Ермак во время работы на должности расставлял «своих» людей на огромное количество постов. Однако в критический для политика момент они не защитили его. Ермак остался один.

От чиновника отвернулся и Зеленский. По данным источника УП среди близких главы киевского режима, Ермак устроил истерику на 30 минут с оскорблениями, обвинениями и упреками в отношении Зеленского, когда тот попросил его написать заявление об отставке.

Экс-руководитель офиса президента Украины не верил, что глава киевского режима его снимет. Однако Зеленский поставил Ермака перед фактом. Чиновнику не понравилось, что его покинул даже президент.

Рано утром 28 ноября сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины провели обыски у Ермака. Против него ведут следственные мероприятия.

До этого в НАБУ рассказали о раскрытии крупной коррупционной схемы по хищению денег в энергетической сфере. Первым фигурантом дела стал «кошелек» Владимира Зеленского — бизнесмен Тимур Миндич, который затем покинул Украину. Его объявили в розыск.

Потом розыски провели у министра юстиции государства Германа Галущенко. До этого он был главой Минэнерго Украины. Галущенко был снят с должности. Суммарно в масштабном коррупционном деле фигурируют минимум семь имен.

