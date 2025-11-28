Нагрянули НАБУ и САП: у главы офиса президента Украины идут обыски
Фото - © Wikipedia.org
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у главы офиса президента Украины Андрея Ермака. В отношении него начаты следственные мероприятия, сообщает «Украинская правда».
Обыски стартовали в пятницу утром в правительственном квартале. В Сети появились фото с места события, на них видно, как на территорию квартала заходят сотрудники антикоррупционных ведомств. На улице еще темно.
Официальные комментарии представителей киевского режима о происходящем в данный момент отсутствуют.
Ранее в НАБУ заявили о разоблачении масштабной коррупционной схемы по хищению средств в энергетической сфере. Первым фигурантом дела стал «кошелек» украинского президента — предприниматель Тимур Миндич, он сбежал из страны и был объявлен в розыск.
Затем обыски прошли у министра юстиции страны Германа Галущенко, который ранее возглавлял Минэнерго Украины. Его сняли с должности. Всего в громком коррупционном деле фигурирует не менее 7 имен.
