Нагрянули НАБУ и САП: у главы офиса президента Украины идут обыски

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у главы офиса президента Украины Андрея Ермака. В отношении него начаты следственные мероприятия, сообщает «Украинская правда» .

Обыски стартовали в пятницу утром в правительственном квартале. В Сети появились фото с места события, на них видно, как на территорию квартала заходят сотрудники антикоррупционных ведомств. На улице еще темно.

Официальные комментарии представителей киевского режима о происходящем в данный момент отсутствуют.

Ранее в НАБУ заявили о разоблачении масштабной коррупционной схемы по хищению средств в энергетической сфере. Первым фигурантом дела стал «кошелек» украинского президента — предприниматель Тимур Миндич, он сбежал из страны и был объявлен в розыск.

Затем обыски прошли у министра юстиции страны Германа Галущенко, который ранее возглавлял Минэнерго Украины. Его сняли с должности. Всего в громком коррупционном деле фигурирует не менее 7 имен.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.