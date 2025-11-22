На Украине объявили в розыск бизнесмена Миндича и его финансиста Цукермана
Фото - © соцсети
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск предпринимателя и соратника президента Владимира Зеленского Тимура Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, сообщает РИА Новости.
Украинское МВД опубликовало информацию, по которой Миндич и Цукерман считаются пропавшими в стране с 20 ноября этого года. Мужчины отображаются в разделе «лица, скрывающиеся от органов досудебного расследования».
НАБУ провело в стране масштабную спецоперацию в сфере энергетики. Бюро обнародовало фотографии с сумками, набитыми пачками валюты, которые были обнаружены в ходе операции.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе и Миндичу, которого называют «кошельком Зеленского».
Также имя Зеленского появилось в материалах дела о коррупционной схеме на Украине.
