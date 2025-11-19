Зеленский появился в обвинительном заключении коррупционного скандала на Украине

Согласно обнародованному депутатом Верховной Рады Алексеем Гончаренко* документу НАБУ, имя украинского президента Владимира Зеленского упоминается в обвинительном акте против его партнера по бизнесу, предпринимателя Тимура Миндича, в связи с делом о коррупционных правонарушениях, сообщает РИА Новости .

«Не позднее января-февраля 2025 года Миндич Т.М., пользуясь ситуацией, которая сложилась на Украине в период военного положения, наличием дружеских отношений с <…> Зеленским В.А., связей с действующими и бывшими высшими должностными лицами органов государственной власти <…> с целью удовлетворения собственных потребностей решил незаконно обогатиться путем организации совершения преступлений в различных сферах экономики Украины», — говорится в обвинительном акте.

Согласно информации, полученной от бюро, Миндич проводил незаконные операции при поддержке занимавшего в то время должность министра обороны Рустема Умерова, а также бывшего руководителя Минэнерго Германа Галущенко.

В официальном отчете подчеркивается, что «для успешного осуществления противозаконных действий требовалась поддержка со стороны высокопоставленных чиновников, а также проведение регулярных встреч по месту проживания Миндича с влиятельными лицами, включая руководителей министерств».

В отчете также отмечается, что благодаря контактам с руководителями ведомств Миндич без каких-либо помех получал крупные денежные средства.

В обвинительном акте присутствует еще один эпизод, связывающий Зеленского с громким скандалом: по данным НАБУ, предприниматель лоббировал интересы Галущенко перед главой киевского режима с целью контроля финансовых операций в энергетическом секторе.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

