Киевляне вышли на протест против коррупции и президента Украины Зеленского

Протест из-за новостей о скандальном коррупционном деле предпринимателя и друга президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича, в центре которого оказались высшие должностные лица, организовали в Киеве на площади Независимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СМИ соседнего государства «Страна».

В протесте поучаствовали более 100 человек. Они появились в центре украинской столицы с плакатами против коррупции среди политиков и против преследования работников антикоррупционных ведомств. У ряда киевлян заметили плакаты, на которых написано: «Черт», «Зеленский — преступник» и «Требую отставки Зеленского».

Ряд оппозиционных парламентариев и общественных деятелей подчеркивали, что без информирования и участия президента Украины, столь крупная схема не могла осуществиться. Демонстранты отметили, что Зеленский вместе с руководством Верховной рады должны мирно отправиться в отставку.

Организатор протеста Мария Барабаш сказала, что будет выходить на митинги с жителями украинской столицы каждую субботу.

На Украине начался коррупционный скандал вокруг Миндича, которого считают «кошельком» Зеленского. 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявили, что организовали крупную операцию «Мидас».

В рамках нее раскрыта масштабная коррупционная схема в области энергетики. Были организованы обыски у Миндича и руководителя уже отстраненного от исполнения обязанностей главы Минюста Германа Галущенко.

На период расследуемых событий он руководил министерством энергетики страны и компанией «Энергоатом». Тогда же следователи начали выкладывать отрывки записей разговоров в жилье Миндича. Там фигуранты говорили о коррупционных схемах. Суммарно следователи насобирали одну тыс. часов аудиозаписей.

