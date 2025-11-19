Украинские депутаты сняли Галущенко с должности министра юстиции

Депутаты Верховной рады проголосовали за отправку в отставку Германа Галущенко с должности министра юстиции Украины на фоне коррупционного скандала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление парламента соседней страны.

Постановление об отправке Галущенко в отставку поддержали 323 народных депутата Украины.

Кабмин уволил главу Минюста еще 12 ноября. Это произошло на фоне обвинений в коррупции. Галущенко на посту заменит заместительница Людмила Сугак.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит крупную спецоперацию в области энергетики, и выложило фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Их нашли во время операции.

НАБУ организовало обыски у бывшего министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, в компании «Энергоатом». Еще антикоррупционщики пришли с обысками к бизнесмену и «кошельку» Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Он успел уехать из страны.

