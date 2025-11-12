сегодня в 10:56

Кабмин уволил министра юстиции Украины Галущенко на фоне дела о коррупции

Украинский кабмин уволил министра юстиции Германа Галущенко с занимаемой должности в связи с обвинениями в коррупции. Его на посту заменит заместитель Людмила Сугак, сообщает « Страна.ua ».

Галущенко ранее был министром энергетики Украины. Он фигурирует в расследовании НАБУ и «пленках Миндича».

Согласно им, Галущенко мог быть одним из организаторов схемы по вымогательству откатов в «Энергоатоме».

Ранее у него дома провели обыски. Также украинские силовики пришли к «кошельку» главы киевского режима Владимира Зеленского Тимуру Миндичу.

