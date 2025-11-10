Утром 10 ноября силовики нагрянули по адресам в Киеве, связанным с Тимуром Миндичем, которого называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского. Он также является совладельцем студии «Квартал 95» и продюсером ряда фильмов, сообщает «Украинская правда» .

Обыски провели сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). По предварительным данным, сам бизнесмен экстренно покинул страну еще ночью. Он мог перебраться в Европу.

Известно, что сейчас расследуется несколько дел, связанных с Миндичем. Его в том числе обвиняют в коррупции на закупках дронов для нужд ВСУ. Кроме того, сообщалось, что соратник Зеленского может быть фигурантом расследования американского ФБР, связанного с отмыванием средств через оффшорную компанию.

Также сотрудники НАБУ провели обыски у министра юстиции, бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Нагрянули силовики и в национальную атомную энергогенерирующую компанию (НАЭК) «Энергоатом». Известно, что Галущенко и компания довольно близко связаны с Миндичем.

Ранее Зеленский опроверг напряженность в отношениях с президентом США Дональдом Трампом. Он охарактеризовал их как конструктивные.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.