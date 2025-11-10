Зеленский опроверг напряженность в отношениях с Трампом

Зеленский назвал США стратегическим партнером, которого не надо бояться

В интервью The Guardian Владимир Зеленский охарактеризовал отношения с президентом США Дональдом Трампом как конструктивные, опровергнув сообщения о конфронтационной встрече в Белом доме в октябре, сообщает РБК .

Он подчеркнул, что Вашингтон остается стратегическим партнером Киева, и сообщил о намерении приобрести 27 зенитно-ракетных комплексов Patriot для усиления противовоздушной обороны.

Зеленский также отметил, что текущие потребности в ПВО могут быть временно закрыты за счет систем, предоставляемых европейскими союзниками.

Данное заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о формате будущих переговоров по урегулированию конфликта. После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 16 октября Трамп анонсировал саммит в Будапеште, но затем отложил его до выработки «нужных целей».

Российская сторона продолжает критиковать поставки западного вооружения Украине, считая их препятствием для мирного процесса.