Трамп считает, что РФ не желает завершать украинский кризис

Американский президент Дональд Трамп сказал, что главной преградой для организации его встречи с российским лидером Владимиром Путиным в венгерском Будапеште считается нежелание РФ «останавливаться» и завершать боевые действия с Украиной. Об этом глава США рассказал на встрече с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном в Белом доме, сообщает ТАСС .

«Основной спор заключается в том, что они просто пока не хотят останавливаться. А я думаю, что они остановятся», — выразил мнение американский президент.

Ранее Трамп объяснил, почему не захотел встречаться с Путиным в Венгрии. Он считает, что для этих переговоров еще не пришло время.

Трампу показалось, что встреча не принесет результатов. При этом американский президент не исключил личной встречи с Путиным в Венгрии в дальнейшем. Он обсудил с премьер-министром страны Виктором Орбаном возможные варианты.

