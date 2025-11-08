Трамп назвал причину отмены встречи с Путиным в Венгрии

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Венгрии, но не стал этого делать, так как считает, что для нее пока не пришло время, сообщает RT .

«… но в итоге я не стал — не ожидал, что она принесет какие-либо результаты», — отметил он.

При этом ранее Трамп заявил, что допускает личную встречу с российским президентом Владимиром Путиным в Будапеште, поэтому планирует обсудить возможные варианты с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Трамп заявил, что «всегда есть шанс» на встречу с Путиным, и этот вопрос будет поднят с Орбаном.

Встреча президентов РФ и США должна была состояться Будапеште, о предстоящем событии 16 октября сообщил Трамп. Тогда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Венгрия занимает особенную позицию с точки зрения суверенитета и отстаивания своих интересов, поэтому для второй встречи лидеров двух стран была выбрана именно эта страна.

