В Кремле объяснили, почему выбрали Венгрию для встречи Путина и Трампа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Венгрия занимает особенную позицию с точки зрения суверенитета и отстаивания своих интересов. Это вызывает уважение президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщает газета «Известия» .

«Венгрия, как страна и НАТО, и ЕС, все-таки занимает особенную позицию с точки зрения своей суверенности, с точки зрения отстаивания своих интересов. Это вызывает уважение лидеров», — ответил Песков на вопрос журналистов, почему Будапешт выбрали местом встречи Путина и Трампа.

Накануне Путин и Трамп провели телефонный разговор и в том числе обсудили урегулирование украинского кризиса. Они договорились провести на следующей неделе российско-американскую встречу на высоком уровне, а уже после нее планируется личная встреча президентов РФ и США в Будапеште.

После разговора с американским лидером Владимир Путин созвонился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и обсудил возможный саммит России и США, который планируется провести в Будапеште.

