Трамп анонсировал встречу с Путиным в Будапеште

Американский лидер Дональд Трамп намерен провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social по завершении телефонного разговора с российским коллегой.

По словам Трампа, Путин поздравил его с установлением мира на Ближнем Востоке. Также российский президент поблагодарил Меланию Трамп за участие в проектах, связанных с детьми.

В ходе телефонного разговора политики в том числе обсудили торговлю между Россией и США после окончания конфликта на Украине. Они договорились провести на следующей неделе встречу на высоком уровне. США на ней представит госсекретарь Марко Рубио. Место встречи еще не определено.

После этого планируются переговоры Путина и Трампа — они пройдут в Будапеште. По словам главы Белого дома, на саммите будет обсуждаться урегулирование украинского кризиса.

Трамп отметил, что в пятницу встретится в Вашингтоне с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудит с ним разговор с Путиным. В целом он назвал прошедшую беседу с российским лидером «продуктивной».

