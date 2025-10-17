Путин и Орбан обсудили саммит РФ и США, который пройдет в Будапеште

Президент РФ Владимир Путин созвонился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и обсудил возможный саммит России и США, который планируется провести в Будапеште, сообщает пресс-служба Кремля .

Разговор состоялся по инициативе венгерской стороны. В ходе беседы с Путиным Орбан выразил готовность обеспечить условия для российско-американских переговоров.

Путин в свою очередь поделился с премьером Венгрии деталями своей беседы с президентом США Дональдом Трампом. Российский лидер отметил, что в ходе предстоящих переговоров с Вашингтоном будут обсуждаться алгоритмы дальнейших действий в контексте урегулирования украинского конфликта.

В четверг Путин и Трамп провели телефонный разговор и в том числе обсудили урегулирование украинского кризиса. Они договорились провести на следующей неделе российско-американскую встречу на высоком уровне, а уже после нее планируется личная встреча президентов РФ и США в Будапеште.

Ранее Орбан рассказал, что отдал распоряжения создать в стране оргкомитет по подготовке саммита Россия-США.

