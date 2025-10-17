сегодня в 11:29

Орбан: оргкомитет по подготовке саммита РФ и США появится в Венгрии

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан рассказал, что вечером 16 октября отдал распоряжения создать в стране оргкомитет по подготовке саммита Россия-США в Будапеште, сообщает РИА Новости .

«Мы определили важнейшие задачи, и работа началась», — сказал Орбан в эфире радио Kossuth.

Он также сообщил о планах поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что рассчитывает провести личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в столице Венгрии в течение ближайших двух недель.

