сегодня в 08:58

Орбан: в пятницу планирую провести разговор с Путиным

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сказал, что планирует до обеда в пятницу поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости .

«С президентом Путиным я буду говорить сегодня утром или в первой половине дня», — отметил Орбан в эфире радио Kossuth.

Он не уточнил тему предстоящего разговора.

Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что рассчитывает провести личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в столице Венгрии в течение ближайших двух недель.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.