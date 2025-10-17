Орбан: в пятницу планирую провести разговор с Путиным
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сказал, что планирует до обеда в пятницу поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.
«С президентом Путиным я буду говорить сегодня утром или в первой половине дня», — отметил Орбан в эфире радио Kossuth.
Он не уточнил тему предстоящего разговора.
Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что рассчитывает провести личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в столице Венгрии в течение ближайших двух недель.
