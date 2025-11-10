сегодня в 14:39

Главу Минюста Украины Галущенко хотят уволить после прошедших у него обысков

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк предложил уволить с должности министра юстиции Украины Германа Галущенко. Это произошло после того, как силовики провели обыски в доме у чиновника, сообщает ТАСС .

Галущенко также когда-то занимал пост главы Минэнерго. По словам Железняка, министр замешан в деле о коррупции.

Кроме того, депутат внес в Раду постановление об увольнении с должности министра энергетики Светланы Гринчук. Железняк утверждает, что она лишь де-юре возглавляет ведомство, которым на самом деле до сих пор управляет Галущенко.

10 ноября обыски прошли у совладельца фирмы «Квартал 95» Тимура Миндича, который является близким соратником президента Украины Владимира Зеленского. Бизнесмена обвинили в коррупционных преступлениях.

Железняк же заявил, что Галущенко — это человек Миндича.

