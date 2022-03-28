РИАМО - 28 мар. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет бесплатно поставлять газ европейским странам, если они откажутся за него платить в рублях. Об этом сообщает Газета.ru.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил до 31 марта принять меры по переводу платежей за газ для Запада в рубли. Это решение касается стран ЕС и других государств, которые ввели санкции в отношении российских граждан и юрлиц.

Песков отметил, что процесс поставок газа «весьма сложный», так как это «не покупка товара в магазине». Если страны Европы откажутся платить за газ в рублях, как того требует РФ, то бесплатной поставки не будет.

«То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что все проблемы «будут решаться по мере поступления».

Ранее Молдавия и Болгария заявили, что смогут оплачивать российский газ в рублях. Другие страны, к примеру Австрия и Германия, выступили против, ссылаясь на условия действующих газовых контрактов, где «четко указана оплата в евро».