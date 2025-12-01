Египетские коллекции музеев спровоцируют споры о возврате изделий в страну

Египетские коллекции разных музеев мира могут спровоцировать новые споры о возврате экспонатов на их родину. Это произойдет из-за позиции правительства государства после начала работы большого музея в Гизе, рассказал гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на онлайн-встречи, которая посвящена Дням Эрмитажа, сообщает ТАСС .

С Египтом необходимо проявлять осторожность. Там появился крупный музей, отметил Пиотровский.

Правительство Египта может попросить вернуть экспонаты из иных музеев мира в свою коллекцию, поскольку в стране появился свой качественный музей. Некоторым учреждениям придется доказывать, почему экспонаты должны выставляться у них, а не возвращаться на родину.

Пиотровский призвал сформировать новую систему гарантий возврата экспонатов с иностранных выставок. Дело в том, что предметы могут арестовать у всех.

Десятки государств просят вернуть вещи иных стран. Следовательно, их могут арестовать в случае, если те куда-то поехали, добавил гендиректор Эрмитажа.

Пиотровский напомнил, что в петербургском музее есть «довольно специфическая египетская коллекция».

