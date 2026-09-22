Число обращений по вопросам капремонта в Подмосковье снизилось на 13%

Зампред правительства Московской области Дмитрий Сватковский сообщил о снижении количества обращений по вопросам капремонта в регионе на 13% с января по сентябрь этого года.

В основном жители жалуются на кровли и залития, строительный мусор и сроки проведения работ.

По его словам, в части залитий ситуация в регионе стала лучше. Пока еще в этой сфере стремятся к уменьшению жалоб до 0. На объектах, где есть залития, введены охранные мероприятия. Также был принят регламент по вывозу мусора — его сократили с 30 до 2 дней.

«Видим на сегодняшний день, что почти все эти меры дают положительный результат», — подчеркнул Сватковский в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства и главами округов.

Как напомнил зампред правительства, был создан чат-бот по вопросам капремонта в мессенджере МАКС. Там жители оперативно получают ответы на вопросы, которые отрабатываются быстро с подрядчиками и муниципалитетами.

Он рассказал, что всего в планах по капремонту на этот год — сделать 2051 многоквартирный дом. Закончены 603 МКД. Также работы в 862 домах находятся в «зеленой зоне». Те здания, что находятся в «красной зоне», — под пристальным вниманием властей, к каждому подрядчику, который не выдерживает сроки, уже приняты меры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается реализация федеральных проектов.

«Во главе угла в нашей стране стоят национальные проекты президента. Они зашиты в федеральные, региональные и муниципальные программы, мы их реализуем, и это существенная часть», — сказал Воробьев.

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