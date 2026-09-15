В Химках проверили готовность жилых домов к отопительному сезону

Заместитель главы Химок по вопросам ЖКХ Юрий Андреев накануне проверил состояние жилых домов, на которые жители жаловались прошлой зимой. На объектах оценили готовность систем отопления и состояние подвалов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Химки готовятся к осенне-зимнему периоду. Во время рабочего объезда 14 сентября заместитель главы города по вопросам ЖКХ Юрий Андреев вместе с контролирующими службами проверил ключевые объекты жилого фонда. Особое внимание уделили адресам, по которым прошлой зимой поступали обращения жителей.

На улице Строителей, 5, где жители ранее жаловались на отопление и подтопление подвала, ситуацию стабилизировали. Подвал высушили, на трубопроводах заменили теплоизоляцию. Дом признали готовым к отопительному сезону, претензий к работе управляющей компании «Жилищник» нет.

На проспекте Мельникова, 4а, специалисты сняли показания манометра и измерили температуру теплоносителя. Давление и температура соответствуют нормативам. В проверке участвовал заместитель начальника территориального управления, начальник территориального отдела № 7, главный государственный жилищный инспектор Московской области по округам Химки, Долгопрудный, Солнечногорск и Клин Дмитрий Тихомиров.

Мониторинг состояния жилого фонда в Химках продолжается. Дома, требующие особого контроля, останутся под наблюдением до полного устранения недочетов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что „подходит“ к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.