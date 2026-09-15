Красная квитанция: назван порядок действий при просрочке коммунального платежа

Красная квитанция за жилищно-коммунальные услуги не имеет особого юридического статуса, но указывает на просроченный платеж. Игнорировать ее не стоит, сообщает pravda-nn.ru .

Управляющие компании, товарищества собственников жилья и расчетные центры иногда рассылают красные квитанции, чтобы обратить внимание на задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Такой документ остается обычной платежкой: его цвет не означает начала суда или блокировки счетов.

«Красный цвет платежного документа — это визуальный маркер, который указывает на просрочку оплаты более трех месяцев. Таким образом, управляющие компании привлекают внимание собственников к проблеме накопленной задолженности», — прокомментирвали в Роскачестве.

Эксперты ведомтсва рекомендовали проверить начисления, сравнив их с платежами за прошлые периоды. Данные можно сверить в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства или приложении «Госуслуги.Дом», а также запросить в управляющей компании акт сверки с детализацией расчетов.

Если долг подтвердился, а оплатить его полностью невозможно, специалисты посоветовали предложить управляющей компании соглашение о реструктуризации. Своевременное обращение поможет избежать пеней и судебных разбирательств.

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