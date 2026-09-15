Дачникам Подмосковья напомнили о передаче показаний счетчиков

Единый расчетный центр Московской области начал сентябрьский прием показаний счетчиков и призвал дачников продолжать передавать данные после отъезда с участков, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Единый расчетный центр Московской области начал сентябрьский прием показаний счетчиков. Жителям, которые уезжают с дач до следующего сезона, рекомендуют не прекращать передачу данных, чтобы платить только за фактически потребленные коммунальные услуги.

Если поставщик не получает показания, начисления сначала производят по среднему расходу за предыдущие месяцы, а затем — по нормативам. Такие расчеты обычно превышают фактическое потребление воды или электричества.

При нулевом потреблении следует передать показания предыдущего месяца. Если значения на электросчетчике или водомере не изменились, система зафиксирует отсутствие расхода.

Показания электроэнергии принимают с 15 по 26 число каждого месяца. График передачи данных по воде и теплу можно уточнить в личном кабинете или приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» во вкладке «Счетчики».

Передать данные можно через личный кабинет, приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», онлайн-чат на портале мособлеирц.рф, терминалы в клиентских офисах расчетного центра или по телефону: 8 (499) 444-01-00 с помощью голосового помощника.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов ранее отметил, что расчетный центр внедряет цифровые технологии и продолжает работу над снижением числа обращений по задолженности за ЖКУ и корректности начислений в ЕПД.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что цифровая приемная позволяет видеть все заявки на подключение, аварии и так далее — это важное слагаемое в модернизации ЖКХ.

«Это диспетчерская, <…> где работают два подготовленных, грамотных, компетентных сотрудника, у которых есть и все push-уведомления, и цифровая карта», — сказал Воробьев.