Врач Дзидзария рассказал, что такое «полезный стресс» и зачем он нужен

Доктор медицинских наук, профессор Александр Дзидзария в эфире шоу «ОК на связи!» в соцсети Одноклассники рассказал об основных дефицитах жителей мегаполиса и объяснил, что означает дефицит стресса и как его восполнить, сообщает пресс-служба ОК.

По словам врача, одно из главных мест среди дефицитов современного человека занимает сон, а вовсе не витамины.

Также нам не хватает социальной чистоты, то есть человек склонен «залипать» на плохих новостях и психологически зависит от различной негативной информации.

В жизни обитателей мегаполиса также отмечается дефицит тишины и переизбыток освещения, из-за чего нарушаются циркадные ритмы, отметил профессор.

Как ни странно, главный дефицит современных людей — это физическая активность, несмотря на моду на фитнес и здоровый образ жизни. Потому что человеку тяжело делать то, что не дает быстрый результат, объяснил врач.

«И еще один дефицит важный — это стрессодефицит», — отметил Дзидзария. По его словам, бывает нехороший стресс, например, нелюбимая работа или плохая погода, а есть «хороший» стресс, как в дикой природе, который, наоборот, полезен для человека — вот его-то как раз в нашей жизни и не хватает.

Доктор рассказал, как этот дефицит восполнить и получить полезный стресс.

«Например, ты можешь в свою жизнь привнести холодные ванны, контрастные души, обтирание холодным полотенцем — это позитивный стресс, резкий стресс», — объяснил Дзидзария.

Что касается дефицитов питания, то в рационе современного человека не хватает клетчатки, а также витаминов В9, В12 и D.

Полная запись эфира со специалистом доступна в официальной группе «ОК на связи!» в Одноклассниках.