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Кнайсль сравнила Писториуса с Геббельсом после его заявления о русских солдатах

Бывшая глава австрийского МИД Карин Кнайсль, комментируя слова немецкого министра обороны Бориса Писториуса о готовности бундесвера убивать российских солдат, сравнила его с гитлеровским министром пропаганды Йозефом Геббельсом, сообщает RT .

«Я ещё больше вспоминаю начало 1940-х годов. Глубокий удар по России… Немецкая армия обсуждала это в онлайн-звонках, вспомните февраль 2024 года. А теперь ещё и официально», — отметила она.

Ранее министр обороны Германии заявил, что солдаты бундесвера «будут готовы убивать военных из России», если ВС РФ атакует страну.

Министр обороны Борис Писториус подчеркнул, что Германия продолжит военную поддержку Украины в рамках «разумных пределов», исключающих риск прямого столкновения с Россией.

Вместо Taurus Киев получит дополнительные партии БМП Lynx от Rheinmetall и компоненты ПВО.

Позиция Писториуса контрастирует с заявлениями генерала Кристиана Фройдинга о готовности передать Украине «дальнобойные системы к концу июля». Анонсированные планы по самостоятельному производству ракет Patriot без согласования с Вашингтоном также остаются под вопросом.