Spiegel: в Европе разочарованы заявлением Трампа о России

В США и ряде европейских стран разочарованы заявлением американского президента Дональда Трампа о России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Spiegel.

«В Вашингтоне и нескольких европейских столицах ожидания были иными. Не в последнюю очередь это было вызвано самим президентом США», — говорится в материале.

Авторы статьи отмечает, что больше всего в Европе разочарованы мерами, которые Трамп собирается принять, если прогресса в мирном процессе по Украине не будет достигнуто, а именно, предполагаемыми санкциями.

США могут ввести в отношении России вторичные санкции, если Москва и Киев не заключат в течение ближайших 50 дней сделку об урегулировании конфликта. Соответствующее заявление сделал американский президент Дональд Трамп.

По словам Трампа, у России и Украины осталось примерно 50 дней для того, чтобы заключить сделку об урегулировании конфликта. Если этого не произойдет, то вторичные санкции будут введены в отношении Москвы, а также ее торговых партнеров.