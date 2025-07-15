SHOT: в Липецкой области слышны взрывы, работает система ПВО

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В городе Елец Липецкой области раздаются взрывы, работает система ПВО по беспилотникам, сообщает SHOT .

По словам местных жителей, от взрывов тряслись окна. При взрывы, как отмечают очевидцы, раздавались в разных частях.

В Липецкой области объявлена опасность атаки БПЛА. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

«Объявлен красный уровень „Угроза атаки БПЛА“ по Липецкой области», — сообщил глава региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.