Спасатели из Магадана вылетели на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8

Магаданские спасатели вылетели на вертолете на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8, сообщает РИА новости .

«Спасатели вылетели на поиски, они направляются в сторону Хабаровского края. Будут совершать облет большой территории, обследуют акваторию Охотского моря „, — рассказал представитель ГУ МЧС России по Магаданской области.

Летевший из Охотска в Магадан вертолет Ми-8 пропал на Дальнем Востоке. Воздушное судно должно было прибыть в пункт назначения в 19:00 по местному времени, но его экипаж не выходит на связь.

Сейчас борт ищут. Пока местонахождение вертолета определить не получилось.