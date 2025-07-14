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Вертолет Ми-8 с пятью людьми на борту пропал на Дальнем Востоке

Летевший из Охотска в Магадан вертолет Ми-8 пропал на Дальнем Востоке. Воздушное судно должно было прибыть в пункт назначения в 19:00 по местному времени, но его экипаж не выходит на связь, сообщает Telegram-канал «112» .

Сейчас борт ищут. Пока местонахождение вертолета определить не получилось.

Пропавшим Ми-8 владеет АПК «Взлет». На его борту было пять человек: трое из них — члены экипажа, а остальные двое — техники.

Из Магадана на поиски вертолета вылетел Ан-26 «ИрАЭРО». Из Охотска отправили еще один Ми-8. Вскоре к ним присоединится и вертолет МЧС.