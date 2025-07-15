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В Воронежской области система ПВО сбила несколько беспилотников

Средствами ПВО в пригороде и одном из районов Воронежской области обнаружено и уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов, сообщает губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале .

Информации о пострадавших не поступало. Разрушений не зафиксировано.

В регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА. Жителей призвали сохранять бдительность.

Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, как украинский беспилотник рухнул прямо на Белгород-арену.