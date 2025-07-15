В Воронежской области система ПВО сбила несколько беспилотников
Средствами ПВО в пригороде и одном из районов Воронежской области обнаружено и уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов, сообщает губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Информации о пострадавших не поступало. Разрушений не зафиксировано.
В регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА. Жителей призвали сохранять бдительность.
Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, как украинский беспилотник рухнул прямо на Белгород-арену.