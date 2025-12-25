Сбивают биологические ритмы: как новогодние праздники отражаются на здоровье

Длительные новогодние каникулы воспринимаются как долгожданный отдых, но организм реагирует на смену привычного режима гораздо сложнее. Поздний сон, нерегулярное питание, переедание, алкоголь и резкие перепады активности отражаются и на физическом, и на эмоциональном состоянии. Новогодние каникулы могут стать временем обновления, а не поводом к разрушению здоровья, сообщила РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

По ее словам, длинные выходные часто сбивают биологические ритмы. Смещенный график сна, ночные застолья и отсутствие четкого режима влияют на работу нервной системы: появляются раздражительность, усталость и сниженная концентрация внимания. Праздничная суета усиливает эти реакции. Стремление все успеть, ожидание «идеального праздника», плотные контакты с большим числом людей и общее эмоциональное напряжение повышают уровень гормонов стресса, что ведет к колебаниям давления, головным болям и риску обострения хронических заболеваний.

Нагрузка возрастает в праздники

Она отметила, что физиологическая нагрузка тоже возрастает. Традиционный праздничный стол обычно содержит много жиров, соли и сахара, поэтому ЖКТ работает в усиленном режиме. Часты изжога, боли в животе, запоры. У людей с заболеваниями желудка, печени или желчного пузыря вероятность обострений становится особенно высокой. Дополнительную нагрузку создает алкоголь: он нарушает водно-электролитный баланс, влияет на работу сердца, усиливает обезвоживание и может провоцировать нарушения ритма.

Зимняя погода тоже добавляет риски. Прогулки полезны, но промерзшие ноги, чрезмерная уверенность после алкоголя или неудачный выбор обуви нередко приводят к переохлаждению, обморожениям и падениям. Травмы в новогодние дни остаются одной из самых частых причин обращений в медучреждения.

На фоне плотного общения возрастает и вероятность заражения вирусами. Респираторные инфекции и кишечные вирусы быстро распространяются в закрытых помещениях, а праздничные блюда, которые долго стоят на столе, становятся причиной пищевых отравлений. Опасность представляют люди без выраженных симптомов, но уже заразные.

«Однако значительная часть нагрузки приходится на психику. Именно в конце года усиливается тревожность: люди подводят итоги, сравнивают себя с другими, чувствуют давление обязательной „праздничной радости“. Это может приводить к эмоциональному истощению, нарушению сна, стрессовому перееданию или, напротив, снижению аппетита. У некоторых формируется сезонная „праздничная“ депрессия, которая сочетает усталость, сниженное настроение и ощущение несоответствия собственным ожиданиям и груз переживаний за нереализованные надежды. Но вместо того, чтобы отпустить прожитое с благодарностью, дальше начинается гонка „какие планы строим на следующий год“. А нужно освободить место для нового — впечатлений, контактов, оздоровления себя. В этом процессе очень хорошо помогает генеральная уборка — она будет касаться не только жизненного пространства, но и внутреннего состояния и физического здоровья», — сказала Сережина.

Польза от длинных выходных

Она подчеркнула, что при разумном подходе длинные выходные могут принести пользу. Осознав это, расчистив пространство, можно начать внедрять полезные привычки, а не травиться алкоголем, жирной едой и бездельем. Например, ежедневная утренняя прогулка или пробежка, контрастный душ, утренняя зарядка, смузи из овощей и фруктов или дни сыроедения, запланировать лабораторный чекап, приобрести гаджеты для непрерывного мониторинга глюкозы и физической активности, выработать режим сна, приятного эмоционального общения, новое хобби.

Запланировать каждый день января делать что-то новое — дальше это понравится и позволит изменить образ жизни на здоровый, поскольку для формирования полезной привычки необходимо производить действие не менее 21 раза.

«Новогодние каникулы могут стать временем восстановления, если относиться к ним осознанно. Тем, кто хочет оценить влияние праздников на здоровье или вовремя откорректировать привычки, помогут лабораторные исследования, включая гастропанель и тесты, которые позволяют оценить работу печени и другие показатели состояния организма», — заключила врач.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.