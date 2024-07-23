Онколог Владимир Асташов заявил, что одной из причин возникновения рака груди могут стать неудобные бюстгальтеры с косточками. По его словам, женщинам следует выбирать модели, не сдавливающие грудь, сообщает NEWS.ru .

Еще один фактор, провоцирующий появление онкоболезни груди, — лишний вес. Чтобы избежать развития рака, женщина должна следить за фигурой и правильно питаться: исключить из ежедневного рациона копченую пищу и фастфуд, отдав предпочтение овощам, фруктам и морепродуктам.

«Мясо — желательно диетическое. Помогут прием комплекса витаминов, особенно витаминов С и D, а также отказ от вредных привычек», — уточнил онколог.

Ранее врач-дерматолог Регина Булдакова рассказывала о важности диагностики меланомы. Следует обращаться к специалисту уже при первых появлениях кожных новообразований, а также изменениях уже имеющихся.