Врач-дерматовенеролог МОККВД рассказал о важности ранней диагностики меланомы

Меланома представляет собой злокачественную опухоль кожи, которая развивается из меланоцитов. Это одна из наиболее агрессивных и быстро прогрессирующих форм рака, требующая раннего выявления и лечения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

В Сергиево-Посадский филиал Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера обратилась пациентка 1960 года рождения с жалобами на образование на коже бедра.

С ее слов данное образование существует на коже на протяжении 8 лет. Но около 5 месяцев назад было замечено резкое увеличение его размеров и изменение формы, что вызвало беспокойство. По настоянию родных, пациентка приняла решение обратиться за консультацией к врачу-дерматологу.

При проведении дерматоскопии на аппарате, коэффициент оценки искусственного интеллекта, который помогает оценить риск наличия злокачественного процесса, составил 0.95, помимо этого были выявлены следующие дерматоскопические признаки злокачественного образования: отсутствие симметрии по двум осям, бело-голубая и розовая вуаль и расширенная нерегулярная пигментная сеть.

Пациентка была направлена на консультацию к онкологу, который подтвердил ранее поставленный диагноз. А для проведения оперативного лечения и дообследования с целью выявления возможного метастазирования, пациентку направили в Московский областной онкологический диспансер.

«Несмотря на успешное удаление злокачественного образования, женщине необходимо будет регулярно наблюдаться у онколога. В данном случае имеет место несвоевременное обращение к специалисту, поэтому не стоит игнорировать изменения на коже», — обращает внимание врач-дерматовенеролог Сергиево-Посадского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Регина Булдакова.

При появлении новообразований кожи, а также при изменении существующих, необходимо как можно скорее обратиться к врачу-дерматологу. Записаться на прием можно через региональный портал «Здоровье».

В Московской области функцинирует м инистерство здравоохранения, важный аспект работы которого — привлечение высококвалифицированных специалистов. В регионе третий год действует программа «Приведи друга». Благодаря ей сотрудник больницы может получить премию за трудоустройство в свою медорганизацию врача и фельдшера. Почти 800 медиков трудоустроились в Подмосковье по данной программе. Помимо этого, в Подмосковье реализуются и другие меры поддержки медицинских специалистов. Это программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», компенсация аренды жилья, предоставление земельных участков и т. д.