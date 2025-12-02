Правильное питание против инсульта: связь рациона и рисков сосудистых катастроф

Сердечно-сосудистые заболевания — ведущая причина смерти во всем мире, и их развитие во многом связано с образом жизни, а особенно с питанием. Инсульт, инфаркт и гипертония часто становятся последствиями того, что люди едят ежедневно. Правильное питание способно стать мощным инструментом профилактики и защиты сердца, сообщил РИАМО врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Денис Соколов.

По его словам, нездоровый рацион, богатый насыщенными жирами, трансжирами и солью, повышает уровень «плохого» холестерина и артериальное давление. Избыточные жиры делают кровь более вязкой, способствуя образованию тромбов, блокирующих сосуды и вызывающих инсульт. Чрезмерное потребление соли нарушает баланс натрия и калия, что увеличивает давление и перегружает сердце. Даже если человек ведет активный образ жизни, то постоянное питание фастфудом и полуфабрикатами постепенно разрушает сосудистую систему.

На другом полюсе — рацион, способный защитить сердце. Он богат овощами, фруктами, цельными злаками, бобовыми, рыбой и нежирными белками. Эти продукты снижают уровень воспаления в организме, поддерживают нормальный уровень холестерина и улучшают эластичность сосудов. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в жирной рыбе и семенах льна, предотвращают образование тромбов и способствуют здоровой работе сердечной мышцы. Клетчатка из овощей и круп помогает снизить уровень сахара и липидов в крови, что тоже защищает сердце.

Врач отметил, что не менее важен баланс энергии и контроль веса. Избыточный вес повышает нагрузку на сердце, нарушает обмен веществ и увеличивает риск гипертонии. Даже небольшое снижение массы тела (на 5–10%) может улучшить показатели давления, снизить уровень «плохого» холестерина и понизить вероятность инсульта.

«Стресс и эмоциональное перенапряжение усиливают вред от неправильного питания. Постоянные перекусы „на бегу“, сладости и быстрые углеводы вызывают скачки сахара в крови и усиливают воспалительные процессы в сосудах. Наоборот, регулярные приемы пищи, богатые полезными жирами, белком и клетчаткой, стабилизируют уровень энергии и положительно влияют на настроение, что косвенно снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему», — добавил Соколов.

Как уточнил доктор, гидратация и умеренность — важные аспекты здорового питания. Достаточное количество воды помогает поддерживать вязкость крови в норме, а умеренное потребление кофеина и алкоголя снижает нагрузку на сосуды и сердце.

Коррекция рациона питания — один из самых простых и эффективных способов снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. В сочетании с физической активностью, отказом от курения и контролем стресса, правильное питание может существенно продлить жизнь и сохранить здоровье сердца.

«Помните: сердце реагирует на питание мгновенно и накапливает последствия неправильного рациона годами. Изменения, которые вы внесете сегодня, будут отражаться на вашем здоровье завтра. Забота о рационе — это не временная диета, а постоянный стиль жизни, который способен защитить сердце от разрушительных заболеваний», — заключил кардиолог.