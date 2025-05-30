Осторожно, окрошка: врач рассказала, как не испортить летнее блюдо

Врач Кашух: окрошку можно приготовить не только вкусной, но и полезной

Врач-диетолог Елена Кашух рассказала, что окрошка может быть не просто летним угощением, но и вполне сбалансированным блюдом, если подойти к ее приготовлению с умом, сообщает RT .

«Правильно приготовленная окрошка — хорошо сбалансированное и полезное блюдо. В ней есть сложные углеводы и клетчатка из свежих овощей, полноценный белок из мясных или молочных ингредиентов, витамины и минералы», — отметила специалист.

Особое внимание, по ее словам, стоит уделить заправке. Кефир, например, содержит пробиотики, которые улучшают микрофлору кишечника и поддерживают пищеварение. То же касается натурального кваса и сыворотки — регулярное употребление ферментированных продуктов помогает иммунитету и ЖКТ работать стабильнее.

Однако полезным блюдо остается только при условии, что используются качественные ингредиенты.

«Проблема начинается, когда вместо натурального кваса берут сладкий газированный напиток с консервантами, а в качестве основы — колбасу и майонез», — предупредила Кашух.

Такие добавки делают окрошку тяжелой для пищеварения и могут навредить людям с лишним весом, проблемами сердца или непереносимостью лактозы.

Диетолог рекомендует готовить окрошку порционно и не хранить в холодильнике дольше 12 часов. И главное — не относиться к ней как к легкому перекусу. Это полноценный прием пищи.

30 мая в России отмечается День окрошки.