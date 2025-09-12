Названы самые популярные у россиян продукты

По данным сервиса доставки из магазинов и ресторанов «Купер», в 2025 году самыми популярными продуктами среди россиян стали: куриное филе, бананы и лук. Чем они полезны и как лучше употреблять эти продукты, рассказала РИАМО врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова.

Куриное филе

Это источник белка, который помогает обеспечивать нормальную работу иммунной системы, восстановление клеток и тканей организма, поступление всех нужных ему аминокислот, играющих важную роль в обменных процессах. Стоит отметить, что в 100 г куриного филе содержится около 23–31 г белка. Потребность в нем зависит от уровня физической активности.

«Например, в среднем взрослому среднестатистическому человеку ежедневно требуется примерно 0,8–1,4 г белка на кг массы тела. При весе 70 кг рекомендуется употреблять около 56–98 г белка в день. Спортсменам, в зависимости от интенсивности тренировок, ежедневно следует употреблять примерно 1,8 г/кг белка. Важно подчеркнуть, что переизбыток белка в рационе может негативно сказаться на здоровье почек, особенно у людей с диабетической нефропатией, поэтому при наличии хронических заболеваний важно согласовывать особенности питания с лечащим врачом», — рассказала Белоусова.

Филе курицы также содержит витамины группы B, фосфор, калий, селен и железо, что способствует поддержанию здоровья нервной и сердечно-сосудистой систем. Благодаря низкому содержанию жиров — около 2–3 г на 100 г, этот продукт идеально подходит для тех, кто следит за своей фигурой или уровнем холестерина. Наиболее полезным способом приготовления куриного филе является запекание либо приготовление на гриле без добавления масла. Эти методы позволяют сохранить максимум полезных свойств, а также избежать попадания в организм лишних жиров.

Бананы

Они богаты калием, который необходим для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Они также являются источником пищевых волокон, что положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта. Взрослому человеку рекомендуется употреблять не более 1–2 бананов в день, поскольку в большем количестве они могут вызвать вздутие и дискомфорт в животе.

«Банан содержит большое количество простых углеводов — около 22,8 г на 100 г продукта, поэтому употреблять его в качестве полноценного приема пищи нерационально. Банан рекомендуется сочетать с белком, полезными жирами и сложными углеводами. Например, полезный вариант завтрака или перекуса может включать: творог с греческим йогуртом, кусочками банана, горстью орехов и ломтиком цельнозернового хлеба. Стоит отметить, что прием пищи, состоящий только из одного банана, способен спровоцировать резкий подъем уровня сахара в крови, что особенно нежелательно для людей с сахарным диабетом», — отметила эндокринолог.

Лук

Любой лук является источником многих полезных веществ. Например, красный лук особенно богат антоцианами, которые обладают мощным антиоксидантным эффектом. Желтый лук насыщен кверцетином, который оказывает антибактериальное и противовоспалительное действие. Зеленый лук является также источником витаминов A, C и K, что способствует поддержанию здоровья органов зрения и правильной свертываемости крови.

Строгих ограничений по употреблению лука нет, однако его избыток способен вызывать вздутие и ощущение тяжести в животе. Поэтому необходимо ориентироваться на собственные ощущения. Стоит отметить, что термическая обработка может снизить содержание некоторых полезных веществ, однако приготовленный лук все равно сохраняет свои ценные свойства. Поэтому его рекомендуется употреблять как в свежем, так и в приготовленном виде.

Метод гарвардской тарелки

«Употребление какого-либо отдельного продукта само по себе не обеспечит необходимую пользу для организма. Чтобы все питательные вещества усваивались правильно, необходимо питаться сбалансировано и разнообразно. В этом может помочь метод гарвардской тарелки. Для каждого приема пищи тарелка 22–23 см в диаметре мысленно делится на 4 части: 1/2 — овощей и фруктов, 1/4 — растительные белки, например, горох, чечевица или животные — нежирные сорта мяса, рыбы, птицы, 1/4 — сложные углеводы, допустим, цельнозерновые макароны», — заключила специалист.

