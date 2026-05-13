Мог быть взрыв: электричка сошла с рельсов в Белгородской области

Электричка сошла с рельсов в Белгородской области, пострадал человек

В Яковлевском округе Белгородской области произошло чрезвычайное происшествие на железной дороге. Электропоезд, следующий по маршруту Разумное — Томаровка, сошел с рельсов, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, причиной аварии стало отсутствие около двух метров железнодорожного полотна. В Минобороны не исключают, что рельсы могли быть повреждены в результате детонации взрывного устройства.

Машинист применил экстренное торможение, но это не помогло избежать схода — половина одного из вагонов сошла с путей. В момент аварии в поезде находилось 15 человек. Одна женщина получила рваную рану ноги и ушиб спины. Бригада скорой помощи везет ее во вторую городскую больницу Белгорода.

На месте работают все оперативные службы и саперы Минобороны РФ. Обстоятельства случившегося уточняются, данные о других пострадавших пока не поступали.

