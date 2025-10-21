Гинеколог рассказала, каким должно быть питание в менопаузу

Менопауза — естественный этап в жизни женщины, когда из-за гормональных изменений особенно важно уделять внимание питанию. Именно рацион помогает сохранить здоровье, энергию и привлекательность. О том, каким он должен быть, РИАМО сообщила врач — акушер-гинеколог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк.

По словам специалиста, питание должно быть сбалансированным и регулярным — не менее трех приемов пищи в день, если нет особых рекомендаций врача. Это помогает регулировать уровень сахара в крови, углеводный обмен и предотвращает переедание.

«В период менопаузы повышается риск остеопороза, поэтому важно употреблять продукты, богатые кальцием и витамином D. Для поддержания обмена веществ и мышечной массы необходимо есть больше белковой пищи. Кроме того, важно поддерживать сбалансированное соотношение белков, жиров и углеводов. Это позволяет не только скорректировать массу тела, но и улучшить внешний вид», — отметила Фисюк.

Чтобы избежать ложного чувства голода, врач советует включать в каждый прием пищи овощи и зелень. Фрукты же рекомендуется употреблять умеренно, как перекус и в небольшом количестве, поскольку в них достаточно много углеводов. От сладостей, выпечки и хлеба из белой муки лучше отказаться. Также следует ограничить потребление соли, в том числе за счет исключения колбас, копчености и других соленых продуктов.

«Очень важно пить 1,5–2,5 литра чистой воды в день — это поддерживает водный баланс, улучшает состояние кожи и работу кишечника», — добавила специалист.

Фисюк также напомнила о пользе умеренной физической активности — плавания, йоги, пеших прогулок.

«При правильном питании улучшается работа опорно-двигательного аппарата, повышается тонус и гибкость. В период менопаузы женщина может оставаться активной и выглядеть молодо — возраст тут не помеха», — подчеркнула гинеколог.