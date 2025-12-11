Около 300 рейсов вне расписания: обстановка в аэропортах Москвы после атаки БПЛА

Из-за атаки беспилотников этой ночью и утром в аэропортах столичного региона отменили, перенесли или отправили на посадку в другую воздушную гавань около 300 рейсов, следует из информации на онлайн-табло аэродромов.

Речь идет как о внутренних рейсах, так и о международных прилетах и вылетах.

Минувшей ночью регион атаковали БПЛА. На подлете к Москве было сбито 40 дронов. Были временно закрыты аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево. Петербургский аэропорт Пулково принимал в качестве запасного перенаправленные из столицы рейсы. Утром ограничения отменили.

Как пишет SHOT, пассажиры во Внукове были вынуждены спать на туристических ковриках, картонках и скамейках в ожидании вылета. К людям выходил представитель аэропорта, который пообещал, что в ближайшее время с ними пообщается работник авиакомпании, чтобы предоставить гостиницу. Также в воздушной гавани начали раздавать ваучеры на еду и воду.

