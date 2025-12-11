сегодня в 05:47

В «Шереметьево» задержали 21 рейс, 16 ушли на запасные аэродромы

В «Шереметьево» задержали 21 рейс, 16 ушли на запасные аэродромы в связи с ограничениями, сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.

«Продолжается действие временных ограничений в периметре воздушного пространства аэропорта „Шереметьево“ в связи с действием сигнала „Ковер“», — говорится в сообщении.

В ночь на 11 декабря московские аэропорты «Внуково» и «Домодедово» закрыли вслед за Шереметьево.

Ночью силы противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников.

Беспилотники продолжают пытаться атаковать Москву. Силы ПВО Минобороны РФ сбили еще один БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

