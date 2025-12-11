«Пулково» принимает перенаправленные из Москвы рейсы

сегодня в 03:39

Петербургский аэропорт «Пулково» принимает в качестве запасного перенаправленные из Москвы рейсы, сообщили в пресс-службе авиагавани.

На данный момент аэропорты Москвы закрыты.

«В ближайшие часы возможны корректировки расписания», — отметили в пресс-службе.

В ночь на 11 декабря московские аэропорты «Внуково» и «Домодедово» закрыли вслед за Шереметьево.

Беспилотники продолжают пытаться атаковать Москву. Силы ПВО Минобороны РФ сбили еще один БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

