Во «Внуково» и «Домодедово» ввели временные ограничения

В ночь на 11 декабря московские аэропорты «Внуково» и «Домодедово» закрыли вслед за Шереметьево. Об этом сообщил советник руководителя Росавиации Артем Кореняко в личном Telegram-канале .

Отмечается, что ограничения введены в целях обеспечения безопасности.

Во время их действия аэропорты не смогут выпускать и отправлять гражданские самолеты.

Силы ПВО Минобороны РФ сбили еще два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Атака беспилотников на Москву началась еще 10 декабря.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Москву продолжают пытаться атаковать беспилотниками. За 10 декабря, по словам градоначальника, военные сбили уже пять дронов, летевших на столицу.

