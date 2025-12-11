Минобороны: 287 украинских беспилотников сбили над регионами РФ за ночь

Средства противовоздушной обороны за период с 23 часов 10 декабря до 7 часов 11 декабря сбили над российскими регионами 287 беспилотников ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как сообщили в оборонном ведомстве, все уничтоженные во время массированной атаки дроны были самолетного типа.

Так, 118 БПЛА ликвидировали в Брянской области, по 40 — в Калужской области и Московском регионе, из них 32 беспилотника летели на столицу. Еще 27 дронов сбили в Тульской области, а в Новгородской — 19.

Кроме того, 11 украинских БПЛА уничтожили в небе над Ярославской областью, 10 — над Липецкой, 6 — над Смоленской, по 5 — над Курской и Орловской, 4 — над Воронежской, а 2 — над Рязанской.

