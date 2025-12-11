сегодня в 08:23

Сняты ограничения на прилет и вылет в аэропортах Московского региона

В четырех аэропортах Московского региона сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, действовавшие с ночи, сообщил советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Он уточнил, что сняты ограничения в Домодедове, Внукове, Жуковском (Раменское) и Шереметьеве.

По его словам, ночью ограничения в воздушных гаванях вводили для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 11 декабря были временно закрыты аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево из-за атаки беспилотников. Петербургский аэропорт Пулково принимал в качестве запасного перенаправленные из столицы рейсы.

Пассажиры ожидают вылета в Шереметьеве с ночи. Их попросили забрать багаж и подождать информации о рейсах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.