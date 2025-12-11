Продолжаются отмены и переносы: обстановка в Шереметьеве после начала атаки БПЛА

В аэропорту Шереметьево из-за атаки беспилотников на столицу задержаны или отменены более 40 рейсов, пассажиры с ночи ждут вылетов, сообщает «Осторожно, Москва» .

Пассажиры рассказали, что с начала атаки БПЛА в воздушной гавани продолжаются отмены и переносы рейсов. Сейчас некоторым предлагают покинуть зону прилета, получить багаж и дождаться информации по рейсам от авиакомпании.

На одном из видео, снятом в аэропорту, видно, что стоит толпа. Пассажирка сообщила, что рейс задержан с ночи, сначала все сидели в самолете около 3 часов, потом людей вывели обратно в аэропорт.

В ночь на 11 декабря были временно закрыты аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево. Петербургский аэропорт Пулково принимает в качестве запасного перенаправленные из столицы рейсы.

