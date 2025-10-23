Топ-3 совета от фитнес-тренера против осенней апатии

С наступлением осени дни становятся короче, а света и тепла все меньше, что влияет на настроение — многие чувствуют упадок сил, снижается мотивация и появляется апатия. Тренер-эксперт групповых программ сети фитнес-клубов Pride Fitness Марина Груздова в беседе с РИАМО рассказала, что, помимо регулярной физической нагрузки, поможет справиться с осенней хандрой.

«Дыхательные практики помогают снизить уровень стресса. Например, можно использовать методику „4-7-8“ (вдох 4 секунды, задержка дыхания на 7 секунд, выдох 8 секунд) — такое дыхание активизирует парасимпатическую нервную систему и помогает справиться с усталостью», — сказала Груздова.

Она подчеркнула, что также для борьбы с осенней хандрой следует ежедневно выполнять утреннюю зарядку. Разминка по утрам способствует запуску обмена веществ и повышает бодрость. Например, в качестве утренней зарядки можно выполнять прыжки на месте в течение двух минут. Это позволит ускорить метаболизм и улучшить лимфоток.

По словам эксперта, ежедневные медитации помогают снизить уровень стресса и тревожности за счет активации парасимпатической нервной системы. Еще медитации помогают справиться с негативными эмоциями и улучшают сон. Зачастую практики медитации кажутся сложными, но существуют простые варианты, которые можно выполнять прямо перед сном.

«Перед тем как уснуть, лежа на кровати, закройте глаза и сосредоточьтесь на ровном дыхании, наблюдая за каждым вдохом и выдохом в течение 5 минут. Это поможет расслабиться и настроиться на глубокий сон», — посоветовала фитнес-тренер.

Для минимизации апатичного состояния также следует не забывать о простых, но эффективных мерах: употреблять большое количество воды для поддержания водного баланса, обеспечить полноценный здоровый сон для восстановления сил, а также добавить в рацион питания овощи и фрукты для получения витаминов, заключила Груздова.

