Начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков передал представителям Соединенных Штатов расшифровки украинского беспилотника самолетного типа, сбитого при атаке на резиденцию главы государства Владимира Путина в Новгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что материалы с расшифрованными данными маршрутизации и контроллер вражеского дрона передали представителю аппарата военного атташе при посольстве США в Москве.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщала, что представителям российских спецслужб удалось извлечь загруженный файл с полетным заданием из сбитого во время атаки на резиденцию Путина беспилотника.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о террористической атаке ВСУ на резиденцию президента страны в Новгородской области, совершенной в ночь на 29 декабря с использованием 91 БПЛА. Позднее информацию подтвердили в Минобороны РФ. Киев атаковал резиденцию Путина из Сумской и Черниговской областей.

Также американский президент Дональд Трамп выразил недовольство по поводу атаки ВСУ на официальную резиденцию Путина. При этом ЦРУ не подтвердило информацию о том, что что Киев планировал атаковать беспилотниками именно резиденцию российского государства.

