Киев атаковал резиденцию президента РФ из Сумской и Черниговской областей

Как рассказал начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Александр Романенков, воздушная атака на резиденцию главы государства Владимира Путина была предпринята с территорий Сумской и Черниговской областей Украины, сообщает пресс-служба Минобороны.

Ранее в министерстве отметили, что была отражена масштабная атака беспилотников ВСУ, направленная на президентскую резиденцию в Новгородской области.

По словам Романенкова, попытку нападения засекли в районе 19:20 минут 28 декабря подразделения радиотехнических войск Воздушно-космических сил. Удара планировали нанести по нескольким направлениям, по которым БПЛА летели к резиденции президента над Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областями на предельно малых высотах.

Он добавил, что в ходе противовоздушного боя с противником все дроны ликвидированы российскими силами и средствами ПВО. Всего в атаке участвовал 91 БПЛА.

