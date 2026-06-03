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Серьезные травмы: стая собак кинулась на двух мальчиков в Красноярском крае

В Норильске стая собак напала на двух мальчиков. Их доставили в больницу, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Инцидент произошел в районе мемориалов горы Шмидта. По предварительным данным, два мальчика 12 и 13 лет прогуливались, когда на них кинулась стая собак.

Подростки самостоятельно сообщили о произошедшем в службу спасения. На место прибыли сотрудники экстренных служб и бригада скорой помощи.

Пострадавшим оказали необходимую помощь. После этого их отвезли в межрайонную больницу. У одного из мальчиков серьезные травмы.

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку. Также она взяла на контроль расследование уголовного дела о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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