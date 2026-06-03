Сербия не планирует участвовать в конфликте против России
Сербы ни при каких условиях не станут участвовать в конфликте против России. Об этом заявил бывший вице-премьер Сербии, основатель партии «Движение социалистов» Александр Вулин, сообщает РИА Новости.
Политик подчеркнул, что сербы не хотят быть частью «натиска на Восток», даже если Европейский союз действительно намерен бороться с Россией.
По его словам, воевать против РФ Сербия не будет ни при каких обстоятельствах.
Ранее в Сербии сообщили, что не будут отменять безвизовый режим с РФ.
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